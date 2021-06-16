banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kurtlar Vadisi'nin çekildiği Sözbir Otel neden mahkemelik oldu?
Kurtlar Vadisi'nin çekildiği Sözbir Otel neden mahkemelik oldu?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti
Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti
FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Osmaniye’de 42 mülteci yakalandı

Osmaniye’de yapılan uygulamada 42 mülteci yakalandı.

Asayiş 16.06.2021, 11:54
Osmaniye’de 42 mülteci yakalandı

Osmaniye’de yapılan uygulamada 42 mülteci yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi ile merkez ilçe Şekerdere mevkiinde düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi ile göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik uygulama yapıldı. Denetimler sırasında ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 36’sı Afgan 6’sı Pakistan uyruklu olmak üzere 42 mülteci yakalandı.

Mülteciler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Aynı gün içerisinde sınır dışı işlemleri tamamlanan şahısların Gaziantep Oğuzeli Geri Gönderme Merkezine sevk edildiği öğrenildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
18°
parçalı bulutlu
banner493