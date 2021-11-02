Son Dakika
Gazeteci Enver Aysever, Cem Yılmaz'a konuk olduğu bir program nedeniyle tepki gösterince aralarında tartışma yaşandı
Osmaniye’de 3 kardeş dün akşamdan bu yana kayıp
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşları 15,17 ve 19 olan üç kardeşten dün akşamdan bu yana haber alınamıyor.
Asayiş 02.11.2021, 17:58
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşları 15,17 ve 19 olan üç kardeşten dün akşamdan bu yana haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Yeniceharuniye Mahallesi Çirişli Yazı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan Birsen (19) Kader (17) ve Fatih İdin (15) isimli kardeşler dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple evden çıkarak bir daha da geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kardeşlerden dün akşamdan bu yana haber alınamıyor. Ortadan kaybolan çocuklar için arama çalışması sürüyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.