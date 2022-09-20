Osmaniye’de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Lütfü Fettahoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkan E.S. yönetimindeki 80 DC 626 plakalı otomobil A.K’nin kullandığı 80 HG 055 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bu sırada karşı şeritten gelen M.S. idaresindeki otomobil de E.S. idaresindeki otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken sürücüler hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan E.S. Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılırken diğer sürücüler de kaza yerinde ayakta tedavi edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.