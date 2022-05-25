Osmaniye’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Osmaniye-Merkez-Küllü Köyü kırsalında çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Korkutlar Jandarma Özel Harekat timlerince icra edilmekte olan Eren Abluka-12 Şehit J.Er Cüneyt Kırlı operasyonu çerçevesinde, Osmaniye-Merkez-Küllü Köyü kırsalında 24 Mayıs 2022 tarihinde JÖH birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.