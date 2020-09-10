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Osmaniye’de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

OSMANİYE'DE, TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A YÖNELİK OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Asayiş 10.09.2020, 13:53
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Osmaniye’de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Osmaniye’de, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye’de, terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’deki silahlı eylemlerinde bomba uzmanı ve iletişimden sorumlu sözde komutan yardımcısı olarak yer aldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 zanlı gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu M.S. ile H.A.’nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimliğince tutuklandı.

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