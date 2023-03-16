Osmaniye’de 15 ve 16 yaşındaki kuzenlerden haber alınamıyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki gün önce evden çıkan ve bir daha kendilerinden haber alınmayan 15 ve 16 yaşındaki kuzenlerin ailesi çocuklarının bulanmasını istedi.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Oğuzhan G. ve 16 yaşındaki lise öğrencisi Hakkı E. isimli iki kuzen, 2 gün önce birlikte evden ayrıldı. Bir daha kendilerinden haber alamayan kuzenlerin aileleri kendi çabaları ile arama yaptı ancak bir sonuca ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İki kuzenin bulunması için polis çalışma başlattı aileler de görenlerden yardım istedi.

Kayıp çocuklardan Oğuzhan’ın annesi Ayşe Evleksiz, "Oğlum ve kız kardeşimin oğlu Salı günü akşam saatlerinde evden ayrıldılar. Geri dönmediler. Kendilerine ulaşamıyoruz. Bazı arkadaşlarına kaybolmadan önce Antalya’ya gitmek istediklerini söylemişler. Orada olabilirler mi bilmiyoruz. Ben oğlumun bulunmasını istiyorum" dedi.