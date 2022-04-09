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Osmaniye’de 112’ye düşen 105 bin asılsız çağrının yüzde 14’ünü SIM kartsız aramalar oluşturdu

Osmaniye’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne düşen 105 bin asılsız çağrıların yüzde 14’ünü SIM kartsız aramalar oluşturdu. Özellikle ikinci el cep telefonu satan vatandaşların telefonun bozuk olup olmadığını kontrol etmek için arama yaptığı belirlenirken, 2022 yılı Mart ayında SIM kartsız arama yapan 6 vatandaşa idari ceza işlemi başlatıldı.

Asayiş 09.04.2022, 10:39
Osmaniye’de 112’ye düşen 105 bin asılsız çağrının yüzde 14’ünü SIM kartsız aramalar oluşturdu

Osmaniye’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne düşen 105 bin asılsız çağrıların yüzde 14’ünü SIM kartsız aramalar oluşturdu. Özellikle ikinci el cep telefonu satan vatandaşların telefonun bozuk olup olmadığını kontrol etmek için arama yaptığı belirlenirken, 2022 yılı Mart ayında SIM kartsız arama yapan 6 vatandaşa idari ceza işlemi başlatıldı.

Osmaniye’de acil çağrı yapılması gereken durumlarda vatandaşların birden çok numara yerine tek bir numara olan 112’yi aramaları için kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlara hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce hizmete giren ve 2022 yılının ilk üç aylık zaman diliminde 150 bin çağrıyı yanıtlayan çağrı karşılama personelleri, 105 bin asılsız çağrıya maruz kaldı. Asılsız çağrıların 15 bin 603 adedi SIM kartsız telefonlardan geldiği belirlenirken, özellikle ikinci el telefon alım satımı yapan vatandaşların telefonları alırken çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradıkları tespit edildi. 4 saniye 6 saniye ve 10 saniye olarak hattı meşgul eden cep telefonu alım satımı yapan vatandaşların asıl ihtiyacı olan çağrıların önüne geçtiği görülürken 2022 yılı Mart ayı içerisinde cezai işlem uygulanacak olan 10 vatandaşın 6’sının SIM kartsız aramadan dolayı olduğu öğrenildi.

“15 bin 603 tane sim kartsız aramanın olduğu tespit edildi”

Telefoncuların satın alacakları telefonların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezini aradıklarını belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, “2022 yılı ilk 3 aylık zaman dilimimde Osmaniye’den 150 bin çağrı düştü. Bu çağrıların 45 bini asıl ihtiyaç olan çağrı, 105 bini de ihtiyacı olmayan danışma amaçlı veya çaldırıp kapatmalardan oluşmuştur. Özelikle vurgulamak istediğimiz bu asılsız çağrılar iki şekilde aranıyor. Birincisi kart takılı halde ikincisi de sim kartsız aramalardır. Bugün 3 aylık dönemi baktığımız zaman 15 bin 603 tane sim kartsız aramanın olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla sim kartı takılı olmadan arayan vatandaşlarımız herhalde kendilerinin tespit edilemediğini düşünerek aramaktadır. Bunlar daha çok özellikle ikinci el telefon satışı yapan kişilerin olduğu ve şahısların birbirlerine telefon alıp satarken doğrudan sim kartsız arama yaparak telefonun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kısa süreli 4 saniye 6 saniye ve 10 saniye zamansal olarak kayıtlara geçmektedir” diye konuştu.

“Sim kartsız aramalarda IMEI numarasına cezai işlem uyguluyoruz”

Mart ayı içerisinde cezai işlem uygulanacak olan 10 vatandaşın 6’sının SIM kartsız arama olduğunu ifade eden Arık, “Benim buradan duyurmak istediğim özellikle sim kartsız karmalardan vazgeçilmesidir. Gerçekten ihtiyacınız varsa bizi arayın bizde yardımcı olalım. Sizin 10 saniye kadar hattı meşgul etmeniz arka tarafta gerçekten ihtiyacı olan vatandaşımızın bize ulaşmasına engel olduğunuzun fakını varınız. İkinci el telefon alım satımlarıyla ilgili taahhütnameler var. 112’yi aramalarının yerine bu taahhütnameleri kullanarak alım satım işlerini gerçekleştirmelerini istiyoruz. Sim kartsız aramalarda IMEI numarası kimin üzerine kayıtlıysa o kişiye idari yaptırım kararı uyguluyoruz. 2022 yılı Ocak ve Şubat ayında 5 vatandaşımıza idari yaptırım kararı aldık. Mart ayında ise yine 10 vatandaşımıza idari yaptırım kararı işlemlerini devam ettiriyoruz. Mart ayı içerisinde 10 vatandaşımızın 6’sı sim kartsız armadan dolayı cezai işlem girecek. Bu yıl Ocak ayından itibaren uygulanacak ceza ise 561 liradır. Aynı numaraların tekrar etmesi halinde bu ceza iki katı uygulanabiliyor. Vatandaşların cezai işleme maruz kalmamaları için ihtiyaçları halinde 112’yi aramalarını istiyoruz” dedi.

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