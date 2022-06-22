banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Google hatadan döndü: Atatürk Bulvarı yeniden haritalarda
Google hatadan döndü: Atatürk Bulvarı yeniden haritalarda
Kadınlar, Kadıköy’de Pınar Gültekin için toplandı
Kadınlar, Kadıköy’de Pınar Gültekin için toplandı
Rusya Harkov bölgesini vurdu: en az 15 ölü
Rusya Harkov bölgesini vurdu: en az 15 ölü
Bireysel krediler nisanda %26 artışla 1,1 trilyon TL’yi aştı
Bireysel krediler nisanda %26 artışla 1,1 trilyon TL’yi aştı

Osmaniye merkezli zehir tacirlerine "şafak" operasyonu

Osmaniye merkezli, ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisi’nin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 22.06.2022, 08:11
Osmaniye merkezli zehir tacirlerine "şafak" operasyonu

Osmaniye merkezli, ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisi’nin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye merkezli Kadirli ve Düziçi ilçeleri ile Adana’da ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle, daha önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Yaklaşık 70 polisin katıldığı operasyonda ekipler belirlenen noktaları didik didik aradı.

Operasyon genelinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 11 şüpheli şahsın da aranmasının devam ettiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
24°
açık