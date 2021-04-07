banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 07.04.2021, 10:10
3
Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca silahlı terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, ülke içinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Osmaniye merkezli olarak İstanbul, Bursa, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa’da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Suriye’deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün sözde emir konumundaki yöneticilerine yönelik operasyonda Suriye uyruklu 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve suç unsuru ele geçirildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
17°
az bulutlu