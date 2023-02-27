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Osmaniye Belediye Başkanı Kara, enkaza girip vatandaşları sakinleştirmiş
kurtarma çalışmasına destek olduğu görüldü.
Asayiş 27.02.2023, 14:06
kurtarma çalışmasına destek olduğu görüldü.
Osmaniye’de 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde 991 kişi hayatını kaybetti. Kent merkezinde 215 binanın yıkıldığı depremin ilk anında Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına destek verdiği ve enkaza girdiği görüntüler ortaya çıktı.
Görüntüde, depremin ağır hasar oluşturduğu Esenevler Mahallesinde bir binanın enkazına giren Başkan Kara, göçük altına girerek enkazdaki vatandaşları sakinleştirmeye çalışıyor. Kara’nın, vatandaşlara ‘Sizi kurtarmaya profesyonel ekip getireceğiz. Sakin kalmaya çalışın lütfen’ derken, ekiplere de ‘Canlı tutmaya çalışın profesyonel ekip getiriyoruz’ talimatı verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.