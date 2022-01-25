Osmangazi Köprüsünden sadece kış lastikli binek araçlar geçebiliyor

Yalova Valiliği, Osmangazi Köprüsünden İstanbul istikametine geçişlerde sadece kış lastiği olan binek araçlara izin veriyor. Öte yandan yine valilik kararıyla Yalova-İstanbul feribot seferleri de iptal edildi.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle Altınova kaymakamlığı ve Altınova Belediyesi ekipleri, 7/25 esasına göre teyakkuzda. Osmangazi Köprüsünde mahsur kalan araçlar ve tırlar, Osmangazi Köprüsü Oksijen Altınova Tesislerinde misafir edildi. Altınova istikametinde ilerlemekte güçlük çeken araç sürücüleri ve vatandaşlar, tesislerde misafir edildi.

Yalova Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile Yalova AFAD İl Müdürü Doğan Toncer, olumsuz hava şartlarında sürücülerin ve vatandaşların mağdur olmaması için devletin bütün imkânlarını seferber ettiler. Vatandaşları uyaran Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, “Bizler gereken tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızdan da kurallara uymalarını bekliyoruz. Bölgemizde ve İstanbul’da devam eden kar sebebiyle Osmangazi Köprüsünden İstanbul istikametine gidişler sadece kış lastiği olan binek araçlara açık olacak” dedi.