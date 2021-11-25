Osmangazi köprüsünde esrarengiz olay

Osmangazi köprüsü üzerinde aracı kapıları açık halde bulunan Bursalı işadamı denizde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Osmangazi köprüsü üzerinde park halinde duran 16 E 1910 plakalı cipi fark eden sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, köprü güvenlik elemanları ile birlikte olay yerine geldiğinde kapıları açık halde bırakılan Bursa plakalı cipin yolcu koltuğuna bırakılmış, Erhan Ersoy adına düzenlenmiş kimlik ve ehliyet ile bir adet cep telefonu ve kağıt 5 lira buldu. Ersoy’un intihar etmiş olma ihtimali üzerine polis ekipleri sahil güvenlik ve deniz polisi ile birlikte denizde arama başlattı.

Bursalı işadamı 42 yaşındaki Erhan Ersoy’un evli ve çocuk sahibi olduğu, Bursa’da ve İstanbul’da çok sayıda AVM’de fırınları bulunduğu öğrenildi. Polis Erhan Ersoy’un ailesine ulaşıp yakınlarına olayla ilgili bilgi verdi. Ersoy’un haberini alan ailesinin olay yerine gittiği belirtildi.