Osmancık’taki sağanak su baskınlarına neden oldu

Çorum’un Osmancık ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda ev ve bahçe sular altında kalırken, sokaklar göle döndü. Gelen ihbarları değerlendiren belediye ekipleri, evlerdeki suları tahliye etti. AFAD ekipleri de ilçeye gelerek inceleme yaptı.

Sağanak yağış nedeniyle Koyun Baba Mahallesi’nde yapılan 4. Etap TOKİ binalarında B1-5 bloğunun bodrum katını gelen sel nedeniyle su bastı, güvenlik nedeniyle bloğun elektrikleri kesildi.

Bina sakinlerinden Erhan Kaçmaz, "Dere yataklarından gelen sular binalarımızın bodrum katlarına doldu, her an tehlike altındayız. Allah razı olsun devletimiz bizi buralara yerleştirdi ama binalarımıza dere yataklarından gelen sellere karşı bir koruma duvarı olması lazım. Sel geliyor binalarımızın içine doluyor. Acilen bir güvenlik duvarı oluşturulması lazım. Bugün çok zor durumdayız, can güvenliğimiz tehlikede, bu binada ben nasıl otururum" dedi.

Daha önce de aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirten Kaçmaz, “Büyük bir kanal olsa dere yataklarından gelen sular ana dere yatağına bağlansa güzel olur” ifadelerini kullandı.

Ayten Derin ise, “Benzer olay bir buçuk yıl önce başımıza gelmişti. Geçen süre içinde hiçbir önlem alınmadı. Sadece iki kepçeyle orası oyuldu başka hiçbir şey yapılmadı. Bir türlü çözüm üretilmedi. Biz her yağmurda bu olayı yaşamak zorunda değiliz. Elektriğimiz yok, kazan gitti, bu olay kışın da başımıza gelebilirdi. Bir çözüm üretilmesi birilerinin el atması lazım. İnşallah birisi sesimizi duyar” diye konuştu.

Koyun Baba Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bazı evlerin zemin katı ve bahçeleri yollardan gelen sel suları ile doldu. Mahalle sakinlerinden Yakup Sağır, “Ara caddeden, mezarlıktan ve ana caddeden gelen sel birleşiyor. Buranın altında binlik boru var ama uçlarındaki mazgallar küçük geldiğinden suyu almıyor, pislik tıkıyor ve yola doğru sular akıyor. Buralara büyük ızgaralar yapılsa o gelen seli binlik borular alır sıkıntı burada” dedi.

Bahçelerine dolan suları tahliye etmeye çalışan bir komşusunun duvarı kırması sonucu kendi bahçe ve evlerinin zemin katında bulunan depoyu su bastığını belirten bir vatandaş da, “Bahçesini su bastı karşı taraf duvarını yıktığı gibi sular buraya boşaldı. Bakkalın malzemesi olduğu gibi sular altında kaldı. Öte yandan yüksek kesimlere yağmur ile birlikte dolu yağarken, Asri mezarlığın girişinde bulunan elektrik direğinde de patlama oldu. Patlama sonrası Esentepe Mahallesi ve Koyun Baba Mahallesi’nin bir bölümü elektriksiz kaldı” şeklinde konuştu.