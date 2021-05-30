Osmancık’ta tekstil ürünü taşıyan tır yandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde tekstil ürünü taşıyan tırın dorsesi alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı olurken tekstil ürünleri kullanılmaz hale geldi.

Olay, D-100 karayolu üzerindeki Dereboğazı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat’tan Çorlu’ya tekstil ürünü taşıyan Sulhan Engin yönetimindeki 05 DS 040 plakalı tırın kasa kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumun fark edilmesi üzerine uyarılan şoför tırı yol kenarına çekti. İtfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından itfaiye ekipleri köpüklü su ile yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Söndürme sırasında yola dağılan tekstil ürünlerini karayolları ekipleri topladı. Olayda her hangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçta bulunan tekstil ürünlerinin tamamı kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.