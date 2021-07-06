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Osmancık’ta motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 06.07.2021, 17:59
Osmancık’ta motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Esentepe Mahallesi Duran Ceylan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.A.’nın kullandığı 19 HH 507 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan E.A. yönetimindeki 19 HB 229 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücüler yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan E.A.’nın ayak bileğinin kırık olduğu, M.C.A.’nın ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kazaya karışan iki motosiklet olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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