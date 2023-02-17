Osmancık’ta korkutan yangın

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde, akşam saatlerinde 2 katlı bir binada belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürebilmek için seferber olurken sokağa dökülen vatandaşlar ise olan biteni korku dolu gözlerle izledi.

Edinilen bilgilere göre dün akşam üzeri Osmancık Çay Mahallesinde 2 katlı evin teras katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Selamet Kavlak’ın yaşadığı teras katta çıkan yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezini aradılar. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına Osmancık Belediyesi, Laçin Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri evin her iki cephesinden müdahale etti. Mahalleliyi sokağa döken yangın, yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri yangın çıkan evde soğutma çalışması gerçekleştirdi.

’İtfaiye yangına geç müdahale etti iddiası’

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam ve belediye meclis üyeleri yangın mahalline gelerek yetkililerden bilgi alırken, çıkan yangına itfaiyenin geç müdahale ettiği, bu nedenle binada büyük çapta maddi hasar meydana geldiği iddia edildi.

Yangın çıkan ev sahibinin oğlu ile Belediye Başkanı Ahmet Gelgör arasında geçen diyalog sonrası bir vatandaş “Çocuğu susturmayın. 20 dakika itfaiye geç müdahale etmiş. İtfaiye aracının birisi yarım tanker gelmiş, birini de açamamışlar. Geç müdahale oldu, çocuğu susturmayın. Çayır çayır gözümüzün önünde yandı. Kimseyi görmedi sanıyorlar, herkes gördü. Biz geldiğimizde arabayı açacağız diye uğraşıyorlar, birbirleri ile tartışıyorlardı.” şeklinde duruma tepki gösterdi.

Bir başka vatandaş ise “Teknik arıza oldu, su yetersiz kaldı, Laçin Belediyesinden destek istendi” şeklinde konuştu.