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Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu Gezi Parkı davasında bir üst mahkemeye yapılan tutukluluğa itiraz talebi İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından oy birliğiyle reddedildi.
Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu Gezi Parkı davasında bir üst mahkemeye yapılan tutukluluğa itiraz talebi İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından oy birliğiyle reddedildi.
Asayiş 10.05.2022, 15:07
Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu Gezi Parkı davasında bir üst mahkemeye yapılan tutukluluğa itiraz talebi İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından oy birliğiyle reddedildi.