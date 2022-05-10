banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İşsizlik oranı martta yüzde 11,5 oldu
İşsizlik oranı martta yüzde 11,5 oldu
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...
Bitcoin, ilk kez 31 bin doların altına indi
Bitcoin, ilk kez 31 bin doların altına indi
Rusya’daki Zafer Günü için havai fişekli kutlama
Rusya’daki Zafer Günü için havai fişekli kutlama

OSB’yi mesken tutan hırsızlar sanayicinin korkulu rüyası oldu

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (EOSB) son günlerde artan hırsızlık vakaları, fabrika ve atölye sahiplerini tedirgin ediyor.

Asayiş 10.05.2022, 09:42 10.05.2022, 10:06
OSB’yi mesken tutan hırsızlar sanayicinin korkulu rüyası oldu

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (EOSB) son günlerde artan hırsızlık vakaları, fabrika ve atölye sahiplerini tedirgin ediyor.

Eskişehir OSB’de son 1 ay içerisinde hırsızlık vakalarında artış olduğu iddia edildi. Saat ayırt etmeksizin güvenlik önlemlerini aşarak fabrikalara giren hırsızlar, çok sayıda hurda ve çeşitli malzemeler çaldı. Bölgede yıllardır faaliyet gösteren fabrika sahipleri, hırsızlık vakalarında önceki dönemlere göre ciddi oranda artış yaşandığını söyledi. Geçen haftalarda mobilya fabrikasında 3 gün arayla 2 hırsızlık olayı yaşandığını belirten fabrika sahibi Ali Çelikoğlu, 150 bin TL civarında zarara uğradığını kaydetti. Öte yandan, fabrika sahipleri hırsızların genellikle daha sonra değerlendirilmek üzere mülk bahçesine toplanan hurdaları çaldıklarını aktardı.

Kaçarken arabayı fabrika sahibinin üstüne sürdüler

Eskişehir OSB’de 5 Nisan günü teşebbüs aşamasında kalan hırsızlık olayı ise fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Mesai saatleri içerisinde kendisine ait fabrikanın hurdalık bölümüne bir aracın yaklaştığını gören Arda Korkmaz, durumdan şüphelenerek hemen hurdalığa gitti. Burada 2 kişinin malzeme çalmaya çalıştığını fark eden Korkmaz, şahıslarla tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından aldıkları malzemeleri bırakarak kaçmaya çalışan şahıslar, aracı fabrika sahibi Arda Korkmaz’ın üstüne sürdü.

“Bekçimiz ve kamera sistemlerimiz var ama bir türlü yakalanamadı”

Yaşadığı hırsızlık olayıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan mobilya fabrikası sahibi Ali Çelikoğlu, “Bizim burada 2 veya 3 gün arayla 3 kez hırsızlık oldu. Dışarda bulunan hurda, yedek parça, inşaat kalıpları, içeride ise havalandırma borularından çalınma olmuş. Biz başta çok önemsemedik ama üst üste olunca şaşırdık. Bekçimiz ve kamera sistemlerimiz var ama bir türlü yakalanamadı. Başka fabrikalarda da hırsızlık olduğunu duyuyorum. Şu anda bizim tahmini zararımız 150 bin TL civarında. Artık giden gitti noktasındayız ama devam etmesinden endişe duyuyoruz. 15 seneye yakındır buradayız, daha önce olmadı. Son 1 ayda olan oluyor. Arkadaşlarımızdan da duyuyoruz. Organize işi olduğunu düşünmüyorum. Ufak kamyonetlerle fabrikanın içine kadar girip, böyle bir operasyonu gerçekleştiriyorlar” diye konuştu.

“Kaçarken aracı üzerime sürdü”

Eskişehir OSB’deki fabrikasında 5 Nisan günü öğle saatlerinde yaşadığı hırsızlığa teşebbüs olayını anlatan fabrika sahibi Arda Korkmaz, hırsızları suçüstü yakaladığını kaydetti. Korkmaz, kısa süreli tartışma yaşadıktan sonra aldıkları malzemeleri bırakan hırsızların geldikleri aracı üstüne sürerek kaçtıklarını kaydetti. Çevredeki fabrikalarda da hırsızlık vakalarının arttığını aktaran Korkmaz, şunları söyledi:

“Fabrikanın arka kısmında yer alan çeşitli karton, strafor ve atıkların biriktiği bir alan. Burada değerli olabilecek tek şey metal hurda atıklardır. Kiloyla satılabiliyorlar. Çeşitli hurda atıkları arkada biriktiriyorum. Hurdaların eksildiğini fark ettim. Kameradan kontrol ettiğim zaman bir aracın bunları alıp gittiğini ve geliş saati olarak da iş saatini tercih ettiğini gördüm. Fabrikanın kapısı açık ve düzenli bir giriş çıkış oluyor. Yoğun bir trafik var. Beyaz bir arabayla hurdalığa yanaşarak alıp gidiyor. Ondan sonra aynı aracın geldiğini kameradan gördüm. Geldiğim zaman da inkâr ettiler ama kaçtı. Kaçarken de aracı üzerime sürdü. Hırsızlık olayı 2 hafta arayla oldu ve sıklaşma olayı söz konusu. Zaten olan bir durumdu ama sayısının arttığını duyuyoruz.”

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 10 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
14°
açık