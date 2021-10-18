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OSB’de iplik ve hammadde deposunda yangın çıktı

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Haskan Şirketler Grubu’na ait iplik ve hammadde deposunda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Asayiş 18.10.2021, 19:53
OSB’de iplik ve hammadde deposunda yangın çıktı

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Haskan Şirketler Grubu’na ait iplik ve hammadde deposunda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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