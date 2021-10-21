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Örümcek adam gibi tırmanan hırsızlar 40 bin liralık bakır kablo çaldı

Elazığ’da bir iş yerinin penceresine örümcek adam gibi tırmanan hırsızlar 40 bin lira değerinde bakır kablo çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 21.10.2021, 22:13
Örümcek adam gibi tırmanan hırsızlar 40 bin liralık bakır kablo çaldı

Elazığ’da bir iş yerinin penceresine örümcek adam gibi tırmanan hırsızlar 40 bin lira değerinde bakır kablo çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yurtbaşı beldesinde bulunan küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler, bir iş yerinin penceresinden girerek 40 bin lira değerinde bakır kablo çaldı. Çaldıkları bakır kabloyu iş yerinden dışarı çıkaran hırsızlar, daha sonra gözden kayboldu.

Öte yandan hırsızların örümcek adam gibi metrelerce yükseklikteki pencereye tırmanarak içeri girme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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