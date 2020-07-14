Örtü yangını ormana sıçradı
ADIYAMAN’DA OTLUK ALANDA BAŞLAYAN ÖRTÜ YANGINI MEŞE AĞAÇLARININ BULUNDUĞU ORMANLIK ALANA SIÇRADI.
Adıyaman’da otluk alanda başlayan örtü yangını meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı.
Yangın, Adıyaman merkeze bağlı Esence köyü ile Dağkuyucak köyü arasındaki alanda çıktı. Otluk alanda bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Otların tutuşturduğu bitki örtüsü yangını meşe ağaçlarının bulunduğu bölgeye kadar ilerledi.
Orman alana yayılan yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Köylü vatandaşlarda ekiplerin yangın söndürme çalışmasına yardım etti.
Yaklaşık 3 hektarlık alanın etkilendiği yangın 4 saatlik çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alındı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken Esence Köyü Muhtarı Hasan Çelik, dağlık araziye itfaiye ekiplerini çıkmakta güçlük çektiğini, ekiplere köylü vatandaşların yardım ederek yangının kontrol altına alındığını söyledi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24
|İmsak
|03:43
|Güneş
|05:37
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:43
|Yatsı
|22:29