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Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ile kazalar en aza indirilecek

Emniyet Genel Müdürlüğünce Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya sınırlarında 26 noktada kurulan ’Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi’ ile toplam 1451 kilometre içerisinde hız ihlallerinin tespit edilerek kazaların en aza indirilmesi hedefleniyor.

Asayiş 09.04.2022, 11:51
Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ile kazalar en aza indirilecek

Emniyet Genel Müdürlüğünce Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya sınırlarında 26 noktada kurulan ’Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi’ ile toplam 1451 kilometre içerisinde hız ihlallerinin tespit edilerek kazaların en aza indirilmesi hedefleniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya sınırları içerisinde 26 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kuruldu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi/Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak, hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla kurulan Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri ile toplam 1451 kilometre uzunluğunda 26 noktada ihlal yapan sürücüler denetlenecek. Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Konya’da ilk olarak Karapınar, Ereğli, Karatay, Kadınhanı, Ilgın, Akşehir karayollarında çift yönlü olarak başlatıldı.

Araçların ortalama hız koridorlarına giriş ve çıkış süreleri hesaplanıyor

Elektronik Denetleme Sistemleri ile trafik güvenliği algısının güçlendirilmesinin öncelik olduğunu aktaran Konya Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Erkan Günvar, “Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığımızın plaka tanıma sistemleri ve elektronik denetleme sistemleri projesi çerçevesinde hızdan kaynaklı kazaları önleyebilmek amacıyla Konya’nın da aralarında bulunduğu 6 ilimizde ortalama hız koridorları oluşturulmuş ve 14 Şubat 2022 tarihinde itibaren de faaliyete geçmiştir. Araçların ortalama hız koridorlarına giriş ve çıkışları, süre hesaplanarak ortalama hızları tespit edilmektedir. Bu tespit edilen hızlar sonucunda da aşım olan araçlara ise gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır” dedi.

"Radar denetimlerimiz devam etmektedir”

Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi içerisinde seyir halinde olan bazı sürücülerin kuralları veya sistem kurallarını ihlal etmek için bazı yollara başvurduklarını anlatan Komiser Yardımcısı Erkan Günvar, “Örneğin bazı sürücülerimiz hız koridorlarına girdikten sonra hızlı seyrederek bir süre sonra sürenin dolmasını sağlamak amacıyla yol kenarlarında akaryakıt istasyonlarında sürenin dolmasını beklemektedir. Bunların önüne geçebilmek için ve sürücülerin hız koridorlarının içerisinde anlık hızlarını tespit edebilmek amacıyla mobil araçlarımızla radar denetimlerimiz devam etmektedir” şeklinde konuştu.

"Uygulamadaki temel amaç hızdan kaynaklı kazaların önüne geçebilmek"

Projenin ülke geneline yaygınlaştırılarak yürütülmesi amacıyla sistemlerin bulunduğu bölgelerde ise sürücüleri bilgilendirmek amacıyla trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirildiğini söyleyen Günvar, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzün bu uygulamadaki temel amacı hızdan kaynaklı kazaların önüne geçebilmek ve trafikte vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğini sağlamaktır. Biz bu konuda vatandaşlarımızdan temel isteğimiz ise trafik kurallarına, hız sınırlarına riayet etmeleri ve trafikte seyrederken emniyet kemerini takmalarıdır. Konya’dan Afyonkarahisar’a gitmek isteyen bir sürücü şehir merkezinden itibaren Konya, Kadınhanı, Ilgın ve Akşehir ilçelerinde bulunan 3 koridordan geçiyor. Bu sayede muhtemel trafik kazalarının da önüne geçilmiş olacaktır” diye konuştu.

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