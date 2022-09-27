Ortaköy’deki gece kulübünde dayak atan 5 şüpheli yakalandı

Ortaköy’de ünlü bir gece kulübü önünde yaşanan ve 1’i kadın 3 kişinin sopalarla öldüresiye darp edildiği olayla ilgili Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıslardan biri tutuklanırken, diğer 4’üne ise ev hapsi cezası verildi.

Ortaköy’deki gece kulübünde geçtiğimiz 8 Eylül tarihinde saat 01.30 sıralarında yaşanan olayda, ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan erkek güvenlik görevlilerinden birine kafa atmıştı. Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövmüştü. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamamıştı.

Dayağın ardından silahlı saldırı olmuştu

Darp olayın ardından aynı gece saat 02:50 sıralarında eğlence mekanına gelen motosikletli 4 kişi güvenlik görevlilerine ateş açmıştı. Güvenlikçiler tarafından silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmıştı. Çatışmada 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Yaşanan o çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek çalışmaya başlamıştı.

Dayak yiyenin kardeşi ve akrabaları gelmişti

Yaşanan çatışma da motosikletle gelen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. ve karşı gruptan yani silahı kullanan güvenlik görevlisi Zeki P. Hafif şekilde yaralanmıştı. Olayın ardından polis, olaya karıştığı tespit edilen 2 gruptan toplam 9 kişiyi gözaltına almıştı. Yapılan soruşturmada motosikletle saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ilk olayda dayak yiyen Recep Ç.’nin kardeşi ve arkadaşları olduğu belirlenmişti.

Silahlı saldırıdaki 5 kişi tutuklanmıştı

Soruşturmanın ardından motosikletle saldırıyı düzenleyen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. Süleyman C. ve karşı gruptan silahı kullandığı tespit edilen Zeki İ. tutuklanmıştı. Güvenlik görevlilerden Mesut G.’ye ev hapsi verilmişti. Yaşanan ilk dayak olayı ile ilgili güvenlikçiler tarafından darp edilen Mesut E. ile İnci Cennet E., 8 Eylül gecesi yaşadıkları dayak olayından dolayı dün emniyete gelerek güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

Darpçılardan 1’i tutuklandı, 4’üne ev hapsi verildi

Bunun üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, dayak olayında yer aldığı tespit edilen güvenlik görevlisi Ferhat A., E.S. M.G. ve M.B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilenler şüphelilerden E.S. tutuklanırken, diğer 3 şüpheliye ise ev hapsi cezası verildi.