Ortaköy’de otelden düşerek ölen kadının eşi tutuklandı

Ortaköy Ruby otelinin 7. katından aşağı düşerek ölen kadının eşi tutuklandı. Tutuklanan zanlının ifadesinde, "Onu indirmeye çalıştım ancak başarılı olamadım, aşağı düştü’’ dediği öğrenildi.

Beşiktaş Ortaköy’de önceki gece meydana gelen olayda Ebru Cizdam (41), Ruby isimli ünlü bir otelin 7’nci katından beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına almıştı. Hastanede müdahale edilen Ebru Cizdam hayatını kaybederken, kadının otele birlikte geldiği eşi Özgür Aydoğan (42) gözaltına alınmıştı.

Yüzünde boğuşma sonucu tırnak izleri de olduğu belirlenen şüpheli Özgür Aydoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmiş, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

"Çatıya çıktığını fark ettim’’

Olaya ilişkin şüpheli eş Özgür Aydoğan’ın ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin verdiği ifadesinde, eşiyle birlikte Almanya’da yaşadıkları ve iki çocukları bulunduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin 25 Şubat 2022 tarihinde ticaret ve turizm amaçlı Türkiye’ye geldiklerini olaydan bir gün önce olayın meydana geldiği otele yerleştiklerini söylediği belirtildi. Olay gecesi otele yakın bir barda alkol aldıklarını söyleyen şüpheli Özgür Aydoğan, eşinin alkolün etkisiyle barda olay çıkardığını, bu nedenle saat 01.00 sıralarında otele geri döndüklerini anlattığı kaydedildi. Odalarına çıktıklarında eşinin biraz hava alacağını söyleyerek terasa çıktığını anlatan şüpheli, "Onu merak ettim. Terasa baktığımda göremedim. Daha sonra onun çatıya çıktığını fark ettim. Onu indirmeye çalıştım ancak başarılı olamadım, aşağı düştü" dediği öğrenildi.