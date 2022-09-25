Ortaköy’de gece kulübündeki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ortaköy’de ünlü bir gece kulübü önünde yaşanan kavganın ve sonrasında yaşanan 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dayak olayının ardından mekana motosikletle gelen 4 kişinin silahlı saldırı düzenlediği ve güvenlik görevlilerinin saldırıya karşılık verdiği görülüyor.

Ortaköy’deki gece kulübünde geçtiğimiz 8 Eylül tarihinde saat 01.30 sıralarında yaşanan olayda, ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan erkek güvenlik görevlilerinden birine kafa atmıştı. Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Dayağın ardından silahlı saldırı

Darp olayın ardından aynı gece saat 02:50 sıralarında eğlence mekanına gelen motosikletli 4 kişi güvenlik görevlilerine ateş açtı. Güvenlikçiler tarafından silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan o çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek çalışmaya başladı. Yaşanan çatışmada motosikletle gelen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. ve karşı gruptan yani silahı kullanan güvenlik görevlisi Zeki P. hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından polis, olaya karıştığı tespit edilen 2 gruptan toplam 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada motosikletle saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ilk olayda dayak yiyen Recep Ç.’nin kardeşi ve arkadaşları olduğu belirlendi.

5 kişi tutuklandı

Soruşturmanın ardından motosikletle saldırıyı düzenleyen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç., Süleyman C. ve karşı gruptan silahı kullandığı tespit edilen Zeki İ. tutuklandı. Güvenlik görevlilerden Mesut G.’ye ev hapsi verildi. Yaşanan ilk dayak olayı ile ilgili güvenlikçiler tarafından darp edilerek dayak yiyen Mesut E. ile İnci Cennet E.’nin ise dün gece Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mağdur olarak ifadeleri alındı. Mesut E. ve İnci Cennet E., 8 Eylül gecesi yaşadıkları dayak olayından dolayı güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Beşiktaş ilçe ekipleri, dayak olayında yer aldığı tespit edilen güvenlik görevlisi Ferhat A.’yı gözaltına aldı. Ferhat A. işlemlerin ardından adliyeye gönderilecek. İkinci yaşanan olayla ilgili de soruşturmaya devam ediliyor.