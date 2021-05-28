Ortağını öldüren sanık 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı

Eskişehir’de ortağı Muhammed Alıcıaslan’ı (48) başından silahla vurarak öldüren Servet Temiz (53) haksız tahrik indiriminden yararlanarak 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.

Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Servet Temiz tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Muhammed Alıcıaslan’ın yakınları ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Savcılık makamı mütalaada tutuklu sanık Servet Temiz’in ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Maktulün avukatları mütalaaya itiraz ederek, suçun tasarlanarak işlendiğini söyledi.

“Ben isteyerek Muhammed’i öldürmedim”

Karardan önce son sözü sorulan sanık Servet Temiz, “Ben isteyerek asla Muhammed’i öldürmedim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın cinayeti kasten işlediğine hükmederek sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile haksız tahrik indirimi uygulanmasıyla 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Eskişehir Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokak’ta bir apartmanın 4’üncü katında oturan müteahhit Servet Temiz ile iş ortağı Muhammed Alıcıaslan arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Servet Temiz, odasından aldığı tabanca ile Aslan’ı başından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Aslan’ın cansız bedenini buldu. Olayın ardından gözaltına alınan Servet Temiz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.