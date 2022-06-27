Ortağını öldüren sanığa verilen ceza Yargıtay’dan döndü, cezası 1 yıl 8 ay azaldı

Eskişehir’de alacak verecek meselesi nedeniyle ortağını başından silahla vurarak öldüren sanık Servet Temiz’e verilen 14 yıl 2 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Mahkeme heyeti, yeniden yargılanan sanığın cezasında indirime giderek 12 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Olay, 2020’nin Ekim ayında meydana gelmişti. Eskişehir Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokak’ta bir apartmanın 4’üncü katında oturan müteahhit Servet Temiz (54) ile iş ortağı Muhammed Alıcıaslan (48) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Servet Temiz, odasından aldığı tabanca ile Alıcıaslan’ı başından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Aslan’ın cansız bedenini bulmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan Servet Temiz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Az indirim nedeniyle karar Yargıtay’a taşındı

Olayla ilgili Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada maktul Muhammed Alıcıaslan’ı ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanan Servet Temiz, haksız tahrik indirimiyle 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık avukatının yetersiz indirim yapıldığı gerekçesiyle karara itiraz etmesi üzerine dava istinaf mahkemesi olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne taşındı. Sanık avukatı istinaf mahkemesinin kararı onaması üzerine temyiz için Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne başvurdu. Temyizi değerlendiren daire, verilen 14 yıl 2 ay hapis cezasına ilişkin kararı bozarak sanık Servet Temiz’in yeniden yargılanmasına hükmetti. Dava ilk derece mahkemesine gönderildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesinde ara karar veren mahkeme, Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasına hükmetti. Karar duruşmasında tutuklu sanık Servet Temiz mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Karardan önce son sözleri sorulan sanık Servet Temiz, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Cezası 12 yıl 6 aya düştü

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Servet Temiz’in maktul Muhammed Alıcıaslan’ı ‘kasten öldürme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapsine hükmetti. Heyet, kararında haksız tahrik ve takdiri indirim uyguladı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.