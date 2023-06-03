Ortaca’da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde düzenlenen operasyonda, 20 kök Hint keneviri, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ile 2 adet tarihi eser niteliği bulunan Osmanlı Dönemi’ne ait el yazması kitap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ortaca’nın Atatürk Mahallesi’nde ikamet eden B.A. isimli şahsın ikametinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu, ayrıca Sarıgerme Mahallesi su kanalı üzerinde bulunan sazlık alanda yasadışı Hint keneviri yetiştirdiği bilgisinin alınması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; 20 kök Hint keneviri, 4 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 83 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda 6136 sayılı kanuna tabi bıçak, 4 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, 2 adet tarihi eser niteliği bulunan Osmanlı Dönemi’ne ait el yazması kitap ele geçirildi. Şüpheli şahıs B.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.