Orta refüje ok gibi sağlandı, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı

Bilek’te seyir halindeyken önündeki araca arkadan çarpan otomobil kontrol çıkarak orta refüje ok gibi saplandı. Kazada, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza; Bozüyük-Bursa karayolu Kızılcapınar Köyü mevkiinde meydan geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki 16 LAF 81 plakalı otomobilin sürücü Nihat K., direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı önünde seyir halinde bulunan Hüseyin O.’nun kullandığı 16 ACU 689 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, orta refüje çarparak durdu. Kazada, 16 LAF 81 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Şengül K., Kübra A. isimli şahıslar ile Abdullah A. ve Alperen A. isimli çocuklar hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.