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Orta refüje çıktı, aydınlatma direğini devirdi

Bodrum’da yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda duramayan kamyonet önce orta refüje çıktı ardından aydınlatma direğini devirdi. Yan yatan kamyonet içerisinden güçlükle çıkarılan sürücü ise yaralandı.

Asayiş 09.12.2020, 15:31
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Orta refüje çıktı, aydınlatma direğini devirdi

Bodrum’da yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda duramayan kamyonet önce orta refüje çıktı ardından aydınlatma direğini devirdi. Yan yatan kamyonet içerisinden güçlükle çıkarılan sürücü ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerin Konacık Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Turgutreis istikametinden Bodrum istikametine seyreden Cahit Yıldız idaresindeki gıda ürünleri taşıyan kamyonet, yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Orta refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpan kamyonet yan devrildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Bodrum Devlet Hastanesi’nde kaldırılırken genel sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan kamyonetin yoldan kaldırılmasıyla aksayan trafik akışı normale döndürüldü.
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