Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıkarak durabildi. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa İlçesi Antalyaspor kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 07 GZ 632 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kavşak üzerinde bulunan orta refüje çıkarak durabildi. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.