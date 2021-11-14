banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bulgaristan’da halk sandık başında
Bulgaristan’da halk sandık başında
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın
Kars'ta kartpostallık gün batımı
Kars'ta kartpostallık gün batımı

Örnek uzlaştırma kararı: Üniversiteli kız öğrencilere 10 bin lira burs karşılığında taraflar el sıkıştı

İstanbul’da ‘hakaret’ ve ‘basit tehdit’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında taraflar, üniversitede okuyan kız öğrencilere 10 bin lira burs ödenmesi şartıyla uzlaşarak anlaştı. Soruşturma uzlaşma ile dava açılmadan sonuçlanırken, örnek teşkil eden uzlaşma kararına ilişkin konuşan Cumhuriyet Savcısı Cengiz Apaydın, “2016 yılında 15 bin dosya uzlaşmayla sonuçlandı. Bu rakam 2020 yılında 222 bine kadar çıktı. Biz uzlaşmada büyük bir başarı elde ettik” diyerek uzlaşan taraflara teşekkür etti.

Asayiş 14.11.2021, 10:26
Örnek uzlaştırma kararı: Üniversiteli kız öğrencilere 10 bin lira burs karşılığında taraflar el sıkıştı

İstanbul’da ‘hakaret’ ve ‘basit tehdit’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında taraflar, üniversitede okuyan kız öğrencilere 10 bin lira burs ödenmesi şartıyla uzlaşarak anlaştı. Soruşturma uzlaşma ile dava açılmadan sonuçlanırken, örnek teşkil eden uzlaşma kararına ilişkin konuşan Cumhuriyet Savcısı Cengiz Apaydın, “2016 yılında 15 bin dosya uzlaşmayla sonuçlandı. Bu rakam 2020 yılında 222 bine kadar çıktı. Biz uzlaşmada büyük bir başarı elde ettik” diyerek uzlaşan taraflara teşekkür etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘hakaret’ ve ‘basit tehdit’ suçlarından yürütülen bir soruşturmada dosya, suçun uzlaştırma kapsamında olması dolayısıyla Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Görevlendirilen uzlaştırmacı Özge Fidan’ın görüştüğü müşteki Erkan Güneş ile şüpheli Muhammet Başal, uzlaşma teklifini kabul etti. Müşteki Erkan Güneş, şüpheli Muhammet Başal’dan üniversitede okuyan 5 kız öğrencinin her birine 2 bin lira olmak üzere toplamda 10 bin lira ödemesi halinde uzlaşacağını söyledi. Şüphelinin de talebi kabul etmesi üzerine taraflar 5 öğrenciye toplam 10 bin lira burs verilmesi şartıyla el sıkışarak anlaştı. Tarafların uzlaşması üzerine savcılık tarafından şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Söz konusu uzlaşma süreci, suçla bozulan toplumsal barışın yeniden tesisi, uzlaşma müessesinin gelişmesi ve farkındalık oluşması konusunda örnek oldu.

“Uzlaşmada büyük bir başarı elde ettik”

Konuya ilişkin açıklama yapan Uzlaştırma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Cengiz Apaydın, “Bugün çok güzel bir edimle uzlaşma yaptık. Uzlaştırmacımız Özge Fidan, müşteki ve şüpheliyi çok güzel bir edimle uzlaştırdı. Bu edim 5 üniversite öğrencisine ayda 2 bin liralık burs verilmesi yönündeydi. Suçla bozulan toplumsal barış, uzlaşmayla tekrar gerçekleşmiş oldu. Uzlaşma, asıl ivmeyi 2016- 2017 yılındaki yasa ve yönetmelik değişiklikleriyle kazandı. 2016 yılında 15 bin dosya uzlaşmayla sonuçlandı. Bu rakam 2020 yılında 222 bine kadar çıktı. Biz uzlaşmada büyük bir başarı elde ettik” dedi.

“Uzlaşmayı topluma yaymamız gerekiyor”

Uzlaşmanın daha başarılı hale gelmesi için toplumsal farkındalığa ihtiyaç olduğunu kaydeden Savcı Apaydın, “Uzlaşmayı topluma yaymamız gerekiyor. Özellikle sosyal medyada ve çeşitli yerlerde Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) uzlaşma diye bir düzenleme olduğunu ve sosyal dayanışmaya katkı sunduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bugün ben özellikle müşteki ve şüpheliye teşekkür ediyorum. Her ikisi de hassasiyet gösterdi. Müşteki kendisi için talep edebileceği bir parayı kendisi için talep etmedi. Şüpheli de çok ciddi bir edim sağladı. Kız öğrencilere burs vermeye devam etti. Uzlaştırmacımız Özge Fidan ile müşteki ve şüpheliyi de tebrik ediyorum. Umarım toplumsal barışa böyle daha güzel örneklerle katkılar sunarız” diye konuştu.

Başarı oranı yüzde 83

Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005’te uygulanan ve 2016’da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017’den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın bir şekilde uygulanıyor. Uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında çözüme kavuşan dosya sayısı 1 milyon 80 bin 442’ye ulaştı. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı yüzde 83 oldu. Hem mağdur ve müşteki hem de şüphelilerin memnuniyetini en üst düzeye çeken ve toplumsal uzlaşma kültürüne katkı sağlayan uygulama sayesinde mağdurlar suç nedeniyle uğramış oldukları zararları maddi ya da manevi olarak hızlı bir şekilde telafi ediyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6