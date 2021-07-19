banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TÜROB uyardı: Yeni oranları mutlaka kontrol edin
TÜROB uyardı: Yeni oranları mutlaka kontrol edin
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tüketici güveni yeniden azaldı
Tüketici güveni yeniden azaldı

Ormanlık sahada çıkan yangın kontrol altına alındı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ormanlık sahada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Asayiş 19.07.2021, 17:54
Ormanlık sahada çıkan yangın kontrol altına alındı
banner502

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ormanlık sahada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Şamlar Mahallesi yolu üzerindeki ormanlık sahada, saat 15.00 sıralarında yangın ihbarı yapılması üzerine Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangına Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 2 arazöz, 1 yangın söndürme tankeri ile müdahalede bulundu. Çalışmalara bölgeye yönlendirilen Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir itfaiye aracı da destek verdi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangını uzun uğraşların ardından daha da geniş alana sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Müdahale ekiplerinin halen bölgede soğutmaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Yangında ardıç ve maki örtüsüyle kaplı yaklaşık 600 metrekarelik bir orman sahasının zarar gördüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501