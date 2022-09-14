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Ormanlık araziye kenevir ekmişler
Manisa’nın Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından ormanlık arazide yapılan arama faaliyetinde 277 kök kenevir bitkisi bulunurken, kenevirleri eken şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Asayiş 14.09.2022, 14:17
Manisa’nın Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından ormanlık arazide yapılan arama faaliyetinde 277 kök kenevir bitkisi bulunurken, kenevirleri eken şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alaşehir’in Kestanederesi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda devriye görevi yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 100 santimetre ile 200 santimetre arasında değişen 277 kök kenevir bitkisi ve 236 gram ağırlığında kubar esrar bulundu.
Kenevirlere el koyan jandarma ekipleri kenevirleri eken şahısların tespiti için çalışma başlattı.
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