Ormanlık alanı esrar tarlasına çeviren şahsı jandarma yakaladı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde jandarma ekipleri son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlardan birine imza atarak, ormanlık alanı adeta esrar tarlasına çeviren şahsı kıskıvrak yakaladı. Operasyonda 2 bin 766 kök kenevir ve 6 kilo 693 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde gerçekleştirildi. Gölpazarı ilçe kırsalındaki ormanlık alanda kenevir ekili olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Zorlu arazi koşullarında ormanlık alanı adeta didik didik eden jandarma ekipleri ormanın iki farklı bölgesinde 2 bin 766 kök kenevir ile 3 kilo 8 gram kubar esrar ele geçirdi. Operasyonu genişleten ekipler keneviri C.İ., isimli şahsın ektiğini belirledi. Ardından şahsın evine baskın düzenleyen ekipler burada yaptıkları aramada ise 3 kilo 685 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda toplamda 2 bin 766 kök kenevir ve 6 kilo 693 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayın şüphelisi olan 6 kişiden biri olan C.İ., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan C.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.