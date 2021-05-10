Ormanlık alandaki yangına zamanında müdahale

Bilecik’te ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kent Ormanı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar Orman İşletme Müdürlüğüne bilgi verdi. Yangına zamanında müdahale eden ekipler, alevlerin yayılması önledi.

Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlatıldı.