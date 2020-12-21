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Ormanlık alanda yaralandı, imdadına UMKE yetişti
Bartın’da ormanlık alanda ağaç kesimi yaparken yaralanan vatandaşın imdadına UMKE ekipleri yetişti.
Asayiş 21.12.2020, 13:01
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Bartın’da ormanlık alanda ağaç kesimi yaparken yaralanan vatandaşın imdadına UMKE ekipleri yetişti.
Bartın merkeze bağlı Akağaç köyünün ormanlık bölgesinde ağaç kesen Mevlüt Yenice (60) ağaç dalının çarpması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ormanlık arazide yaralı Yenice’nin bulunduğu alana ekipler 4x4 araçlarla ulaştı.İlk tedavisi UMKE ekiplerince olay yerinde yapılan Yenice arazi taşıtlarıyla ormanlık alandan çıkarıldıktan sonra 112 ambulansı ile Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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