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Ormanlık alanda özel harekat destekli denetim

Türkiye’nin bir çok farklı ilinde meydana gelen orman yangınları sonrası harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ormanlık alanda denetim gerçekleştirdi. Şüpheli görülen şahıslar didik didik arandı.

Asayiş 31.07.2021, 13:14
Ormanlık alanda özel harekat destekli denetim
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Türkiye’nin bir çok farklı ilinde meydana gelen orman yangınları sonrası harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ormanlık alanda denetim gerçekleştirdi. Şüpheli görülen şahıslar didik didik arandı.

Bir çok farklı ilde meydana gelen orman yangınları sonrası harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan Karadağ Ormanlık alana özel harekat polis destekli denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri ormanlık alan içerisinde geçen yol güzergahında duran kişilerin üst aramalarını, GBT sorgulamalarını ve araçlarını didik didik aradı. Olası bir orman yangınına karşı teyakkuzda bulunan polis ekipleri, ormanlık alan içerisinde geçen şahıslara da ateş yakmamalarını sigara içiyorlar ise sigara izmaritlerini rast gele atmamalarını istedi. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan denetimin sıklıkla yapılacağı vurgulandı.
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