Ormanlık alanda kurtlara ateş etti, kazara eniştesini vurdu

Samsun’da ormanlık alanda önüne çıkan kurtlara tabancayla ateş açan bir kişi, kazara eniştesini vurarak yaraladı.

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Küçükkale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (25) ormanlık alanda yürürken önüne geçen kurtlara tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri M.A.’nın yanında bulunan eniştesi H.T.’nin (68) bacağına isabet etti. Yaralı şahıs Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, M.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.