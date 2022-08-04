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Ormanlık alanda kenevir ve kubar esrar ele geçirildi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ormanlık alanda 180 kök kenevir bitkisi ve aynı yerde 1 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi.

Asayiş 04.08.2022, 11:40
Ormanlık alanda kenevir ve kubar esrar ele geçirildi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ormanlık alanda 180 kök kenevir bitkisi ve aynı yerde 1 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aldıkları bir duyum üzerine Sarıgöl Afşar Mahallesi Yenimahalle’de ormanlık alanda yaptıkları aramada boyları 50 ila 180 santimetre arasında değişen 180 kök kenevir bitkisi ile aynı yerde kurtulmaya bırakılan 1 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirdi.

Jandarma ekipleri yasa dışı kenevir diken kişi ve kişileri belirlemek için çalışmalara başlarken ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasının ardından yakılarak imha edildi.

Jandarma ekipleri 3 Ağustos tarihinde de Beyharmanı Mahallesinde ormanlık alanda ekili 605 kök kenevir bitkisi ele geçirmişti.

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