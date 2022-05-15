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Ormanlık alanda kaybolan üniversiteliler bulundu
Kırklareli’nde ormanlık alanda kaybolan 100 kişilik öğrenci grubu jandarma ekiplerince bulundu.
Asayiş 15.05.2022, 17:26
Kırklareli’nde ormanlık alanda kaybolan 100 kişilik öğrenci grubu jandarma ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü temsilcisi 100 kişilik öğrenci grubu, Vize ilçesine bağlı Aksicim, Balkaya köyleri arasında doğa yürüyüşü yaptıkları esnada ormanlık alanda kaybolduklarını ihbar etti. İhbar üzerine bölgede araştırma yapana jandarma ekipleri öğrencileri Balkaya köyü yakınlarında buldu.
Jandarma ekiplerinin yönlendirmesi ile öğrenciler yürüyüşlerine devam etti.