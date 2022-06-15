banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Fauci, korona virüse yakalandı
Fauci, korona virüse yakalandı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı

Ormanlık alanda kaçak kazı yaparken yakalandılar

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 2 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Asayiş 15.06.2022, 16:32
Ormanlık alanda kaçak kazı yaparken yakalandılar

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 2 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda kaçak kazı yapılacağı bilgisini aldı. Bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, İ.K.(67) ve M.A.(65) isimli şahısları, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet dedektör ve 1 adet yeraltı boşluk tespit cihazı ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yorumlar (0)
21°
açık