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Ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Yalova’nın Armutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 26.06.2021, 15:49
Ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Yalova’nın Armutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Armutlu ilçesinde Ü.Y’nin ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Şahsı takibe alan KOM Şube Müdürlüğü ve Armutlu İlçe Komutanlığı ekipleri. Karşıyaka Mahallesi Koyundere Mevkiinde ormanlık alanda operasyon düzenledi.

Operasyonda Ü.Y gözaltına alınırken ormanda 3 bin 148 kök keneviri, aynı bölgede kurulan çadırda ise 500 gram toz esrar, 2 gram kubar esrar ve 2 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

Ü.Y’nin jandarmadaki işlemlerinin ardından Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.
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