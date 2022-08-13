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Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Adana’da ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede söndürüldü.
Asayiş 13.08.2022, 17:48
Adana’da ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede söndürüldü.
Merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede Orman Bölge Müdürlüğünün yangın söndürme ekipleri kısa sürede alana gelerek yangına müdahale etti. Ormanlık alandaki yangın büyümeden önlendi. Yanan alanda soğutma çalışması devam ediyor.