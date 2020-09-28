Ormanlık alanda bulunan yanmış haldeki cesedin kimliği belli oldu
ANTALYA’DA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN KÜÇÜK ÇAPLI YANGININ SÖNDÜRÜLMESİNİN ARDINDAN, ALEVLERİN ÇIKIŞ NOKTASINDA YANMIŞ ERKEK CESEDİNİN CHP DÖŞEMEALTI ESKİ İLÇE BAŞKANI HASAN HALUK YALÇIN'A (53) AİT OLDUĞU BELİRLENDİ.
Antalya’da ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangının söndürülmesinin ardından, alevlerin çıkış noktasında yanmış erkek cesedinin CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın’a (53) ait olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı ilçesine bağlı Düzlerçam Mahallesi Kuruçay mevkiindeki ormanlık alanda sabah erken saatlerde yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, bölgeye geldi. Ormana yayılmadan kısa sürede söndürülen yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen yerde yanmış bir erkek cesediyle karşılaşıldı. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın cesedi üzerinde kimliğe rastlanılmadı.
Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan cesedin kimliğinin CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın’a (53) ait olduğu belirlendi. Yalçın’ın cenazesinin yarın morgdan alınarak Döşemealtı’nda defnedileceği öğrenildi.
2012-2015 yılları arasında CHP ilçe başkanlığı yapan Hasan Haluk Yalçın’ın CHP’den Antalya Milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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