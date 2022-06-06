Ormanlık alanda bulunan cesette ’kayıp polis’ şüphesi

Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan ceset parçalarının kayıp polis memuruna ait olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, Almus ilçesinde TOKİ konutlarının yakınlarındaki ormanlık alanda ceset parçalarını vatandaşlar fark etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri inceleme başlattı. Erkek cesedine ait olduğu belirlenen parçalar incelenmek üzere Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cesedin 26 Ekim’de yıllık izne ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber almayan polis memuru Musa Tüzün’e (39) ait olduğunu değerlendiriliyor. Cesedin kime ait olduğunun DNA çalışmalarından sonra netlik kazanması bekleniyor.