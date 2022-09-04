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Ormanlık alanda akrabasını vurdu
Bursa Mudanya’da ormanlık alanda meydana gelen silahla yaralanma olayında bir kişi akrabasını vurarak yaraladı.
Asayiş 04.09.2022, 14:00
Bursa Mudanya’da ormanlık alanda meydana gelen silahla yaralanma olayında bir kişi akrabasını vurarak yaraladı.
Dün gece saat 23.00 sıralarında Mudanya ormanlık alanda meydana gelen silahla yaralama olayında birlikte alkol aldıktan sonra çıkan tartışmada, Y.S.K. (30) akrabası S.K. (40) isimli şahsı sol bacağından ateşli silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs 112 ambulansı ile Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçak durumda olan şüpheli Y.S.K. Mudanya polisi tarafından iki adet ruhsatsız tabanca ve mermileri ile yakalandı.
Şüpheli Y.S.K. adliyeye çıkarıldı.
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