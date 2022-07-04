Ormanlık alanda 150 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Ödemiş ilçesinde bulunan ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler bölgeye operasyon düzenledi. Ormanlık alanda yapılan aramalarda 150 kök Hint keneviri ele geçirilirken, kenevirleri yetiştirdiği tespit edilen şüpheli C.S., polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan C.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, Hint kenevirleri imha edilmek üzere ekipler tarafından tek tek söküldü.