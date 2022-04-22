Ormanlık alana düşen adamı itfaiye ekipleri kurtardı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yol kenarından ormanlık alana düştüğünü söyleyen adam, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sayesinde kurtuldu. Şahsın ormanlık alana nasıl düştüğü merak konusu olurken, yaklaşık 1 kilometre ileride yol kenarında atıl vaziyette bir motosiklet bulundu.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı 112 acil çağrı merkezini arayan H.O., Kirazlı yolu üzerinde ormanlık alanda uçurumdan aşağıya düştüğünü söyledi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yol kenarından yaklaşık 25 metre uçuruma düşen H.O., itfaiye ve polis ekiplerinin yoğun çabası sonrası düştüğü yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan H.O., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve Jandarma ekipleri H.O.’nun oraya nasıl düştüğünü araştırdığı esnada yaklaşık 1 kilometre ileride terk edilmiş vaziyette 09 ACB 474 plakalı bir motosiklet bulundu. Kaza yaptığı ve H.O.’ya ait olduğu düşünülen motorun oraya nasıl götürüldüğü araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.