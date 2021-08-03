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Ormanlar gece gündüz karadan ve havadan denetleniyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri, ormanlık alanlarda 7 gün 24 saat denetimlerini sürdürüyor. Ekipler gece gündüz demeden görev başında nöbet tutuyor.

Asayiş 03.08.2021, 18:18
Ormanlar gece gündüz karadan ve havadan denetleniyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri, ormanlık alanlarda 7 gün 24 saat denetimlerini sürdürüyor. Ekipler gece gündüz demeden görev başında nöbet tutuyor.

Son günlerde ülkenin birçok farklı ilinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle, olası bir tehlikeye karşı Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini arttırdı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat hem karadan hem de havadan drone ile denetimlerini sürdürüyor. Çerkezköy’ün tüm ormanlık alanlarında yaya devriye ekipleri ve drone ile denetimlerini sürdüren ekipler, girilmesi ve ateş yakılması yasak olan bölgelerde sürekli olarak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
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